شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 7ر201، مقابل 189 أمس الاثنين. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 2ر307، وقبل شهر 4ر.717

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 61 ألفا و 889 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 64 ألفا و437 إصابة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 136 حالة، مقابل 159حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 26 مليونا و305 آلاف و996 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.