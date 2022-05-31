منتخب العراق للسيدات يعسكر في إيران

وتسعى اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى توفير الإعداد المثالي للمنتخب النسوي قبل مشاركته المرتقبة في بطولة غرب آسيا الثالثة.

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين والإمارات وفلسطين.



وتقام منافسات البطولة في السعودية خلال الفترة من 16 إلى 24 يونيو/حزيران المقبل، بمشاركة 7 منتخبات هي: السعودية (المستضيف)، فلسطين، العراق، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان.

وسبق للمنتخب العراقي، أن أجرى عدة اختبارات في بغداد، تحت قيادة المدربة الإيرانية شختار ياري، وتم اختيار 14 لاعبة إضافة إلى الاستعانة بالمحترفة في السويد طيب نعيم.