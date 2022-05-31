انت الان تتابع خبر جدري القردة.. 9 وفيات في الكونغو وواحدة في نيحيريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بمرض جدري القردة، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويعتبر جدري القردة عدوى فيروسية خفيفة عادة، وهو مستوطن في البلدان الإفريقية مثل الكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، لكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في 19 دولة على الأقل منذ أوائل مايو 2022، معظمها في أوروبا.



ويسبب جدري القردة الحمى والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام العضلات وآلام الظهر، بالإضافة إلى طفح جلدي يتكون من آفات تتحول إلى بثور، وعلى الرغم من أن المرض عادة ما يكون خفيفا، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرا.

ولا يزال الشخص المصاب معديا حتى تسقط القشرة الأخيرة بشكل طبيعي من مكان ظهور البثور، ونظرا لأن هذا قد يستغرق ما يصل إلى 3 أسابيع، يُطلب من المصابين العزلة عن الآخرين، كما يتم عزل جهات الاتصال الوثيقة بهم كإجراء احترازي.