وزارة الدفاع التايوانية: 30 طائرة صينية اخترقت مجالنا الجوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع في تايوان، امس إن 30 طائرة صينية اخترقت المجال الجوي التايواني.



والأربعاء الماضي، نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن الجيش الصيني قوله إنه أجرى مؤخرا تدريبا عسكريا حول تايوان "كتحذير جدي" للولايات المتحدة، من مغبة تفاعلها مع البلد الذي تعتبره الصين جزءا من أراضيها.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية أعلنت في فبراير/شباط الماضي أن 9 طائرات حربية صينية دخلت المجال الجوي لجنوب غربي للبلاد.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق، إن واشنطن تبحث عن سبل لتسريع تسليم النسخة الأحدث من طائرات "إف-16" إلى تايوان بعد تصاعد التوتر مع الصين.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين -تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم- أنهم لم يتوصلوا بعد إلى حل بشأن كيفية سرعة تسليم طائرات بلوك 70 إف -16، المصنعة من قبل شركة "لوكهيد مارتن" والمجهزة بقدرات جديدة، حيث إنه كان من المقرر تسليم الطائرة بحلول نهاية عام 2026.

فيما ذكر مسؤول تايواني كبير، أن الحكومة أعربت للإدارة الأمريكية عن رغبتها في تسليم أسرع للمقاتلات، في ظل التوترات المتصاعدة والاختراقات الصينية للأجواء.

وأضاف: "الأمر كله يتعلق بتقييم المخاطر.. ومن الواضح أين توجد المخاطر"، في إشارة إلى التوترات عبر مضيق تايوان الحساس الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.

وطائرة F-16 طائرة عالية القدرة على المناورة، أثبتت فعاليتها في القتال الجوي والهجوم جو-أرض.