باريس تؤكد أن الصحفي الفرنسي إيمهوف قتل بقصف روسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الإثنين، إن الصحفي الفرنسي فريدريك لوكليرك إيمهوف قتل في أوكرانيا في قصف روسي.



وطالبت كولونا بإجراء" تحقيق شفاف" في مقتل إيمهوف الصحفي في قناة "BFMTV" في شرق أوكرانيا أثناء تغطيته لعملية إجلاء أوكرانية قرب سيفيرودونتسك.

وأضافت في بيان أن مقتله "صادم للغاية"، مطالبة بـ"تحقيق شفاف في أسرع وقت لإلقاء الضوء على ملابسات هذه المأساة".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الصحفي الفرنسي إيمهوف قتل خلال الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "الصحفي فريديريك لوكليرك-إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب.. أصيب بجروح قاتلة عندما كان في حافلة للمساعدات الإنسانية إلى جانب مدنيين آخرين أجبروا على الفرار من القنابل الروسية".

وأعرب ماكرون عن تعازيه لعائلة وزملاء الصحفي الفرنسي الذي كان يعمل في قناة "BFMTV" وأولئك الذين يقومون بهذه المهمة الصعبة، ونقل الأحداث من مسارح العمليات.

ويوم السبت، قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز حثا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إطلاق سراح 2500 أوكراني دافعوا عن مصنع الصلب في آزوفستال بمدينة ماريوبول قبل اعتقالهم من قبل القوات الروسية.

وذكر الإليزيه في بيان أن الزعيمين الأوروبيين حثا، في اتصال مشترك، بوتين على قبول حوار مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أن ماكرون وشولتز شددا كذلك على ضرورة رفع الحصار الروسي عن ميناء أوديسا للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية.

كما دعا شولتز وماكرون "الرئيس الروسي إلى الحرص على تحسين الوضع الإنساني للسكان المدنيين" في أوكرانيا.