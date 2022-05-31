أوسيتيا الجنوبية تعلن تراجعها عن مشروع تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن آلان جاجلويف، الزعيم الجديد لأوسيتيا الجنوبية، الجمهورية الجورجية الانفصالية عن تبليسي والموالية لموسكو، الإثنين، إلغاء مشروع لتنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا، الذي كان سلفه قد حدّد موعده منتصف يوليو/تمّوز المقبل.



وفي مرسوم أصدره الإثنين، لفت آلان جاجلويف "رئيس" أوسيتيا الجنوبية إلى "حالة عدم اليقين المرتبطة بالعواقب القانونية" لمشروع الاستفتاء الذي كان سلفه أناتولي بيبيلوف قد قرّر تنظيمه في 17 يوليو/تموز المقبل.

وأشار إلى أنّ "محادثات إضافية ستجري بين الجمهورية الانفصالية وروسيا بشأن مزيد من التكامل".

وأوسيتيا الجنوبية هي منطقة انفصالية صغيرة مدعومة روسيا داخل حدود جورجيا. واعترفت موسكو بأوسيتيا الجنوبية دولة مستقلة، إلى جانب أبخازيا، التي تقع في جورجيا أيضا، بعد الحرب القصيرة بين جورجيا وروسيا عام 2008.

ومنذ ذاك الحين، قدمت موسكو للمنطقة دعما ماليا، ونشرت قوات على أراضيها، وعرضت الجنسية الروسية وغيرها من المميزات على سكانها البالغ عددهم حوالي 55 ألفا.

وفقدت جورجيا السيطرة الفعلية على تلك المناطق. لكن لم تعترف كثير من الدول بخلاف عدد قليل من حلفاء روسيا، مثل فنزويلا، ونيكاراجوا، وسوريا وثلاث دول بالمحيط الهادئ، بأوسيتيا الجنوبية كدولة مستقلة.

وبمرور السنوات، تقاربت أوسيتيا الجنوبية وموسكو أكثر، ووقعا على عدة معاهدات تعاون.