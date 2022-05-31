وزير الخارجية الأمريكي: بحثت هاتفيًا مع نظيري السعودي تعزيز العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، سلوك إيران المزعزع وأزمة اليمن.



وشكر وزير الخارجية الأمريكي، السعودية على جهودها في تعزيز وتمديد الهدنة في اليمن.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تشكلها ناقلة النفط في منطقة البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وشدد بلينكن على أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا لأنها تدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بحسب قوله.

وشدد على الحاجة إلى استجابة عالمية لأزمة الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

كما بحث الوزيران التحدي الذي يمثله برنامج إيران النووي وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة.