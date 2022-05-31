شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أسوار حول خطوط السكة الحديد أبرز القضايا المطروحة على مائدة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ انعقادها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على مائدتها، ونظر عدد من الاقتراحات برغبة المحالة إليها.

والمقرر أن تناقش لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو نبيل بشأن التخطيط والبدء في تحويل طاقة جر السكك الحديدية للجر الكهربائي بدلا من الجر بالديزل، واقتراحا آخر مقدم منه بشأن استكمال إنشاء أسوار حول جميع خطوط السكك الحديدية في جميع المحافظات.

كما تعقد اللجنة اجتماع آخر، لنظر اقتراح برغبة مقدم من النائب رمضان إمام بشأن استكمال خط السكة الحديد من مدينة الإسماعيلية ليصل إلى مركز ومدينة القنطرة شرق ومنها إلى محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور ممثلى الحكومة.

وعلى الجانب الآخر، تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن إنشاء مركز لعلاج السموم بمحافظة قنا، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، واقتراحا آخر مقدم منه بشأن توقف تنفيذ مشروع إنشاء مبنى طوارئ واستقبال بمستشفى حميات قنا.

وتناقش اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النواب" جمال عبد الظاهر، رضا الشافعي، وثروت فتح الباب" بشأن إعادة تشغيل مستشفى طلخا المركزي بكامل طاقتها واستغلال المبنى الذي تم رفع كفاءته مؤخرا.

كما ستنظر اقتراح برغبة مقدم من النائبين رزق علواني، وصالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل وإنشاء مستشفى الأورام والأمراض المزمنة بمحافظة مطروح، والمقرر أن تكون بحضور ممثلي الحكومة .