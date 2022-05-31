شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد 5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، 5 أهداف رئيسية و 22 هدفا فرعيا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، جاء فيها أنه ضمن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي المتمثل في مواجهة تحديات المناخ” طبقا لـرؤية مصر 2030، حيث تمكن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.

وجاء في الدراسة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، في احتفالية نظمتها وزارة البيئة، حيث تتمثل رؤية الاستراتيجية في التصدي لآثار وتداعيات المناخ لتحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال المناخ. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة متفرع منهم اثنان وعشرون هدفًا فرعيًا، وتتمثل هذه الأهداف في:

الهدف الأول: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات

الهـدف الثاني: بنـاء المرونـة والقـدرة علـى التكيـف مـع تغيـر المنـاخ وتخفيـف الآثـار السـلبية المرتبطـة بتغيـر المنـاخ

الهدف الثالث: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ

الهدف الرابع: تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية

الهــدف الخامس: تعزيــز البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا وإدارة المعرفــة ورفــع الوعــي لمكافحــة تغيــر المنــاخ