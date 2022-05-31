سلوك إيران المزعزع بين بلينكن وبن فرحان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 8 ثواني

أعلنت الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الثلاثاء، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحث فيه الطرفين زيادة التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية.

كما ناقشا التحدي الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني وسلوك طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

هدنة اليمن

إلى ذلك، أوضحت الخارجية أن بلينكن شكر نظيره السعودي على جهود المملكة في تعزيز وتمديد الهدنة في اليمن، وبحثا الجهود المبذولة لتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تشكلها ناقلة النفط (صافر) في البحر الأحمر.

بناء الثقة

وكان الوزير السعودي أوضح الأسبوع الماضي أن المحادثات مع إيران لم تحقق التقدم الكافي، مشدداً على ضرورة بناء الثقة من أجل أي تعاون مستقبلي بين الطرفين.

كما أوضح بكلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2022” في سويسرا أن السعودية مستعدة لمناقشة عدة أمور مع السلطات الإيرانية إذا كانت لديها رغبة في خفض التصعيد بالمنطقة.