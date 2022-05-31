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8 آليات عمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفق منهج علمى محدد، حيث استغرق إعدادها نحو عام كامل، ووفقا لتصريحات سابقة لمجموعة من المسؤولين فإن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من الآليات على النحو التالى :

 

-الإطار الزمنى الموضوع للاستراتيجية يصل لمدة 5 سنوات .

 

-تشمل 4 محاور عمل أساسية من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 

-ترسيخ مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم.

 

-تستهدف إجراء تعديلات تشريعية بما يخدم حقوق الإنسان والفئات التي تحتاج لرعاية .

 

- تم دراسة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.. و30 وزارة و جهة.

 

-حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية.

 

-مراجعة التوصيات الختامية من المؤسسات الدولية والاقليمية حقوق الانسان، من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية لدى الجهات الدولية.

 

-دراسة الاستراتيجيات الخاصة بحقوق الإنسان لأكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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