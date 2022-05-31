شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آليات عمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفق منهج علمى محدد، حيث استغرق إعدادها نحو عام كامل، ووفقا لتصريحات سابقة لمجموعة من المسؤولين فإن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من الآليات على النحو التالى :

-الإطار الزمنى الموضوع للاستراتيجية يصل لمدة 5 سنوات .

-تشمل 4 محاور عمل أساسية من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

-ترسيخ مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم.

-تستهدف إجراء تعديلات تشريعية بما يخدم حقوق الإنسان والفئات التي تحتاج لرعاية .

- تم دراسة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.. و30 وزارة و جهة.

-حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية.

-مراجعة التوصيات الختامية من المؤسسات الدولية والاقليمية حقوق الانسان، من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية لدى الجهات الدولية.

-دراسة الاستراتيجيات الخاصة بحقوق الإنسان لأكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.