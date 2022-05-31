السجن لمذيع بـ"الجزيرة" 15 عامًا وإدراجه على قوائم الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السجن لمذيع بـالجزيرة 15 عاما وإدراجه على قوائم الإرهاب

الثلاثاء 31 مايو 2022

الخليج 365

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد على أحمد طه القاضي، المذيع بقناة "الجزيرة مباشر"، لمدة 15 عامًا، غيابيًا، في القضية رقم 440 لسنة 2018.



أصدرت الحكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في نفس القضية المتهم فيها قيادات إخوانية بينهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و7 آخرين والذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المشدد 15 عامًا أيضا، كما حكمت على محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما قضت على 15 آخرين بالسجن المؤبد.

أدين مذيع قناة الجزيرة وباقي المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب إدراج المتهمين وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت، ومذيع قناة الجزيرة، على قوائم الإرهاب.

ضمت القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسؤول المكتب الإداري للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.

كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.