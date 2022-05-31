شكرا لقرائتكم خبر عن «القبائل العربية» تنضم لاحتجاجات إيران وتحذر السلطة من إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل أهالي عبادان النزول إلى الشوارع ورددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني، ودخل عدد من القبائل العربية العبادانية ساحة الاحتجاجات حاملين أعلامهم، وحذروا من استمرار إطلاق النيران على الأهالي، بحسب ما ذكر موقع إيران إنترناشيونال.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، رفعت بعض القبائل العربية أعلامها القبلية، وأقامت احتفالات «اليزلة» في شوارع عبادان للتعبير عن تعازيها لأسر ضحايا حادثة العاصمة.

كما رددوا شعارات باللغة العربية وحذروا من أنهم سينتقمون إذا استمر العنف وفتحت قوات الأمن النار على المعزين.

وتواصلت مظاهرات احتجاج أهالي عبادان عدة ليالٍ متتالية حتى ليل الأحد، وردد المتظاهرون هتافات مثل: «لا تخافوا، لا تخافوا، كلنا معا» و«أيها الباسيجي اخرج من هنا». ووفقا لمقاطع الفيديو والتقارير الواردة، فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع. وأفاد موقع «إيران إنترناشيونال»، بأن القوات الأمنية أغلقت طريق مسير المطار إلى عبادان. وبحسب الفيديوهات المنشورة، تجمع محتجون في مسجد سليمان، بمدينة أخرى في خوزستان، للتعبير عن التضامن مع أهالي عبادان. وأشارت التقارير إلى انتشار أجواء أمنية قوية في «شاهين شهر» بمحافظة أصفهان، وبينما حاول المواطنون التجمع والتعبير عن الحداد على ضحايا متروبول، مساء الأحد، تعرَّضوا للضرب المبرح من قبل قوات الأمن.