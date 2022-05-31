شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تحذر من استمرار الحوثي بتجنيد الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الحكومة اليمنية من استمرار الحوثي بتجنيد الأطفال، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل عمليات تجنيد الأطفال عبر ما يسمى «المراكز الصيفية».

وأوضح الأرياني في تصريح، أن حشد ميليشيا الحوثي الإرهابية عشرات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها بالخطاب الطائفي المستورد من طهران، وتعبئتهم بالأفكار الظلامية وشعارات الكراهية والعنف والإرهاب، ستكون له مخاطر على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين.

وأكد الأرياني أن مُضي ميليشيا الحوثي في سياسة حشد وتفخيخ عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، سيمثل عقبة رئيسية أمام الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة، وإحلال السلام والأمن.

ودعا الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، للقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف عمليات التجنيد الجماعي للأطفال، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.