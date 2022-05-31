عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوروبا تخفض واردات النفط الروسية أكثر من الثلثين

الثلاثاء 31 مايو 2022

الخليج 365

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء، موافقة الاتحاد الأوروبي على حظر يشمل أكثر من ثلثي واردات النفط الروسي.



وقال ميشيل، في تغريدات عبر "تويتر"، إن زعماء الاتحاد وافقوا، الإثنين، على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.

وتابع: "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل الجيش الروسي".

وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر 3 محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.

وتابع ميشيل: "الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيدت أيضا مقترحات لتقديم مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو (7ر9 مليار دولار) للحكومة الأوكرانية لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لإبقاء اقتصادها قائما".

وأوضح مصدر أوروبي أنّ التمويل الأوروبي سيأخذ شكل قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة ميسّرة، علماً بأنّ كييف حدّدت احتياجاتها للسيولة بمبلغ 5 مليارات دولار شهرياً.