شكرا لقرائتكم خبر عن نقابات عمال مصر: الحوار الوطنى رائع ويمثل كافة الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإقامة الحوار الوطني شيء رائع جدا، لاسيما وأنه سيمثل كافة الأطراف.

وأوضح عماد حمدى، فى مداخلة متلفزة لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن مشاركة عمال مصر فى الحوار الوطنى غاية فى الأهمية، حيث إن أهم النقاط التى سوف يتم تناولها، تتمثل فى محور مشاركة العمال فى كافة القوانين التى تخص العمال، للبحث عن حلول اقتصادية وحقوق العمال.

وأشار إلى أهمية إعادة وإحياء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، لإعادة تدريب العمالة وتصديرهم إلى الخارج بشكل مهم جدا، وإبداء الرأى على كافة القوانين المتعلقة بالعمال مثل قانون العمل.