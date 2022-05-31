البرهان ينهي التوتر مع المجتمع الدولي

أعلن حزب الأمة في السودان ترحيبه بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لأنه يعمل على تهيئة المناج وتنقية الأجواء من أجلّ حوارٍ مثمرٍ وهادفٍ.

وأكد الحزب، في بيان صحفي أمس أوردته شبكة «سودان ناو»، أن القرار يحقق الاستقرار في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية ويحقق مطلب المجتمع الدولي والإقليمي الذي ظلّ يطالب باستمرار بإجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية.

وأشار الحزب إلى أنّ قرار البرهان، سينهي حالة التوّتر ما بين القوات المسلحة وبين المجتمع الدولي والإقليمي.

وكان البرهان أصدر، مرسومًا برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.