انتشال 21 جثة في حطام طائرة النيبال

أثر تحطم طائرة في وقت سابق، قام رجال الإنقاذ بالتفتيش على سفح جبل في نيبال، وانتشلوا جثث 21 من بين 22 شخصًا كانوا على متن الطائرة.

وقال تيك ناث سيتاولا المتحدث باسم مطار كاتماندو إن البحث مستمر عن الشخص المتبقي.

وقد تأخرت جهود الإنقاذ بسبب تعلق بعض الجثث تحت حطام الطائرة. وواجه عمال الإنقاذ الذين يعملون بأيديهم صعوبة في تحريك الحطام المعدني. وأظهرت الصور الجوية لموقع التحطم أجزاء من الطائرات متناثرة على الصخور والطحالب على جانب مضيق جبلي.

حيث فقدت Tara Air Turoprop Twin Otter الاتصال ببرج المطار يوم الأحد الماضي أثناء طيرانها في رحلة مجدولة مدتها 20 دقيقة في منطقة ممرات الأنهار العميقة وقمم الجبال.

إبلاغ الأقارب

وقالت تارا للطيران إن أربعة هنود وألمان اثنين كانوا على متن الطائرة. وأضافت أن أفراد الطاقم الثلاثة والركاب الآخرين كانوا نيباليين.

وذكرت أن الألمان رجل وامرأة من ولاية هيسن الغربية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية هيسن «للأسف، علينا أن نفترض في هذه المرحلة أن الشخصين لم يعودا على قيد الحياة». «من جانب شرطة هيسن، تم بالفعل إبلاغ الأقارب وبدأت إجراءات الرعاية».

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الركاب من بينهم أسرتان نيباليتان، واحدة بها أربعة أفراد والأخرى سبعة.

وبين الجيش أن الطائرة تحطمت في سانوسواري بمنطقة موستانج بالقرب من بلدة جومسوم الجبلية حيث كانت متجهة بعد إقلاعها من منتجع بوخارا على بعد 200 كيلومتر غربي كاتماندو.