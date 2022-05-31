تقدم عراقي في ملاحقة داعش

وقال، خلال حضوره المؤتمر الأمني الموسع للقيادات الأمنية العراقية، إنه «يتحتم الإشادة بالجهد الاستخباري المرافق لهذه العمليات، وعلينا أن نستثمر الزخم نحو مواجهة الجريمة المنظمة والعناصر التخريبية».
وطالب الأجهزة الأمنية بوضع الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية، وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية، داعيا
مديريات الشرطة إلى العمل مع دوائر البلدية في بغداد والمحافظات لإزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة، وإظهار المدن بالشكل اللائق.
وأضاف قائلا «إن المسؤولية مشتركة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، في حماية بلادنا ومجتمعنا من المخدرات ومن السلاح المنفلت وهي تحديات كبيرة تتطلب المزيد من الجهود».
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