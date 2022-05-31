روسيا تسابق الأسلحة الغربية وتتوغل في شرق أوكرانيا

وصف محللون عسكريون توغل القوات الروسية في مدينة رئيسية في شرق أوكرانيا، بأنه جزء من سباق مع الزمن على الكرملين الذي قالوا إنه يريد استكمال سيطرته على منطقة دونباس الصناعية قبل وصول المزيد من الأسلحة الغربية لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

حيث ساعدت الأسلحة من الغرب بالفعل قوات كييف في إحباط التقدم الروسي في العاصمة (كييف) في الأسابيع الأولى من الحرب. وقد أجبر هذا الفشل موسكو على الانسحاب وإعادة تجميع صفوفها والسعي لتحقيق هدف أكثر محدودية وهو الاستيلاء على نهر دونباس، حيث كان الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو يسيطرون بالفعل على مساحات من الأراضي هناك ويقاتلون القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات.

تجاهل خسائر الأفراد

وبين المحلل العسكري الأوكراني أولي شدانوف إن التقدم الروسي في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك هو جزء من حملة شاملة - تم تنفيذها دون اعتبار لخسائر الأفراد والمعدات.

مضيفا: «هناك انطباع بأن روسيا قد حددت هدفًا للاستيلاء على دونباس بأي ثمن». «يعتقد الكرملين أنه لا يمكنه تضييع الوقت ويجب أن يستغل الفرصة الأخيرة لتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون لأن وصول الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا قد يجعل ذلك مستحيلاً.

يأمل الأوكرانيون أن يتمكنوا من إبعاد الروس لفترة كافية حتى نفاد قوتهم - أو وصول المزيد من الأسلحة الغربية. لكن ميكولا سونهوروفسكي، الخبير العسكري في مركز رازومكوف للأبحاث ومقره كييف، قال إن وصولها سيستغرق وقتًا طويلاً.

ارتفاع عدد الضحايا

في الأيام الأخيرة، تركز القتال على سيفيرودونتسك في معركة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «صعبة بشكل لا يوصف». دمرت قذائف المدفعية الروسية التي لا هوادة فيها البنية التحتية الحيوية وألحقت أضرارًا بنسبة 90 % من المباني، وانقطعت الكهرباء والاتصالات إلى حد كبير عن مدينة كانت في السابق موطنًا لـ 100000 شخص.

قال رئيس البلدية أولكسندر ستريك: «إن عدد الضحايا يرتفع كل ساعة، لكننا غير قادرين على إحصاء القتلى والجرحى وسط قتال الشوارع»، مضيفًا أن قوات موسكو تقدمت بضع كتل أخرى باتجاه المنطقة.

وأضاف:«لقد دمرت المدينة بالكامل»، ولم يبق سوى ما بين 12000 إلى 13000 ساكن، مختبئين في الأقبية والمخابئ هربًا من القصف الروسي - وهو الوضع الذي يعيد إلى الأذهان حصار ماريوبول الذي حاصر السكان وأدى إلى بعض من مساوئ ومعاناة الحرب.

1500 مدني

بينما يُعتقد أن عشرات الآلاف قد لقوا حتفهم في ماريوبول، قدر ستريوك أن 1500 مدني قد لقوا حتفهم في مدينته منذ بدء الحرب، من الهجمات الروسية وكذلك من الظروف القاسية، بما في ذلك نقص الأدوية أو العلاج الطبي.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية عززت مواقعها في الضواحي الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية لسيفيرودونتسك، على بعد 145 كيلومترا (90 ميلا) جنوب الحدود الروسية في منطقة هي آخر جيب تسيطر عليه الحكومة الأوكرانية في مقاطعة لوهانسك.

وقال حاكم لوانسك سيرهي هايداي إن الروس كانوا يندفعون أيضا نحو ليسيتشانسك القريبة. وإن مدنيين قتلا وأصيب خمسة آخرون في أحدث قصف روسي. وتقع Sievierodonetsk و Lysychansk على جانبي نهر Siverskiy Donetsk ذي الأهمية الإستراتيجية.

كما تواصلت الضغوط الروسية في الجنوب، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف أن قصفا مدفعيا على حوض لبناء السفن في ميناء ميكولايف الجنوبي دمر عربات مدرعة أوكرانية كانت متوقفة هناك.

وفي منطقة خيرسون، قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية الذي عينته روسيا، كيريل ستريموسوف، لوكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس، إنه يتم تسليم الحبوب من محصول العام الماضي إلى المشترين الروس، مضيفًا أنه من الواضح أن هناك الكثير من الحبوب هنا.

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