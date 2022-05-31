71 حالة إصابة جديدة بـ'جدري القردة' في إنجلترا

وأوضحت الوسائل الإعلام أن إجمالي عدد الإصابات الإصابة بـ"جدري القردة" المسجلة في المملكة المتحدة منذ 7 مايو بلغ 179.

وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منها الجدري عام 1968.



وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن المرض ظهر في أجزاء أخرى من العالم مؤخرا. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.

واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.