شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن مقتل مدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبادل المدافعون الأوكرانيون والغزاة الروس الاتهامات بالمسؤولية عن هجمات قالوا إنها أدت إلى وفيات بين المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وكذلك المناطق التي تشهد عمليات دفاع.

وفي إقليم دونيتسك، قتل ثلاثة أشخاص بقصف روسي، حسبما أعلن الحاكم بافلو كيريلينكو على تطبيق تيلجرام. وفي إقليم خاركيف، قتل شخص جراء قذائف روسية، وفقا لصحيفة "أوكراينسكا برافادا" الإلكترونية.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن الجانب الروسي تحدث عن مقتل مدنيين اثنين جراء هجمات أوكرانية في إقليم دونيتسك ومقتل امرأتين في إقليم لوهانسك. ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.