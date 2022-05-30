شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 71 إصابة جديدة بجدري القرود في انجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم اكتشاف 71 حالة أخرى للإصابة بجدري القرود في انجلترا.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إن الحالات الأخيرة، اعتبارا من 29 مايو الحالي ، تجعل العدد الاجمالي المؤكد في انجلترا منذ السابع من نفس الشهر يصل إلى 172 حالة.

وهناك أربع حالات مؤكدة في اسكتلندا واثنتان في أيرلندا الشمالية وواحدة في ويلز، وبالتالي يصل العدد الاجمالي للإصابات في المملكة المتحدة إلى 179 حالة.

وتأتي الأرقام بعد أن أصدرت وكالة الأمن الصحي وكذلك السلطات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز توجيها مشتركا لمنع انتشار المرض.

ويتضمن التوجيه نصح الأشخاص المشتبه أو المؤكد إصابتهم بجدري القرود الذين يحتاجون إلى السفر سعيا للرعاية الصحية ، بضرورة التأكد من تغطية أي بثور يقطعة قماش وارتداء كمامات وتجنب النقل العام كلما أمكن.

كما يجب عليهم الامتناع عن ممارسة الجنس بدءا من أول علامات على الأعراض وعبر المراحل الأولى والتأكد من إرتداء أوقية ذكرية لمدة ثمانية أسابيع بعد الإٌصابة.

يذكر أن الفيروس ينتشر عادة في غرب ووسط أفريقيا.