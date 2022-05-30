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الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-30 | 23:00

الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا

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توج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الأهلي المصري بنتيجة 2-0 ، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسجل للوداد زهير مترجي في الدقيقتين، 15 و48، حيث كان نجم المباراة.

وحصد الفريق البيضاوي لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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