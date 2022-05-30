انت الان تتابع خبر الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-30 | 23:00
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توج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الأهلي المصري بنتيجة 2-0 ، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسجل للوداد زهير مترجي في الدقيقتين، 15 و48، حيث كان نجم المباراة.
وحصد الفريق البيضاوي لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017.
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