الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا

وسجل للوداد زهير مترجي في الدقيقتين، 15 و48، حيث كان نجم المباراة.

توج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الأهلي المصري بنتيجة 2-0 ، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

محمد يوسف

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