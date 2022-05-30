شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "العفو الرئاسي": اللجنة مستمرة دون سقف زمني حتى خروج كل الشباب المستهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، إن القائمة التي أعلنت اليوم ضمن المعفو عنهم، بلغت 6 أشخاص تم الانتهاء من إجراءتهم واستكمالها، موضحا أن هناك استكمال آخر لبقية المفرج عنهم يوم الخميس القادم.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON": من المنتظر خروج مجموعة أخرى الخميس المقبل.

ورداً على سؤال الحديدي، حول أن عدد ستة فقط قد يصيب بعض الأسر بالإحباط، قال: مافيش أي إحباط يتسلل لحد، لأننا بدأنا عملنا منذ فترة قصيرة، ونعمل على قدم وساق، كما أن الفحص الخاص بالحالات يستغرق وقتاً، للتأكد من عدم انتماء المعفو عنهم لتنظيم إرهابي، حيث إن المسألة ليست سهلة في عملية الفحص، ولن يكون مقبولاً أن يتسرب شخص يشكل خطراً على الأمن القومي، حيث تجري عملية الفحص بدقة شديدة.

وأوضح أن العمل مستمر خلال الفترة القادمة، قائلاً: ماعندناش سقف زمني معين، واللجنة سوف تستمر في عملها حتى خروج كافة الشباب المستهدف خروجهم من السجون، وإحنا مستمرين والفاصل في بعض الأحيان بيكون أيام، خاصة أن بعض الشباب مرتبط خروجهم بإجراءات روتينية ليست سهلة وطويلة تستغرق وقتاً، ومانستطيع أن ننجز حالته سريعاً نقدم على ذلك دون انتظار قائمة مطولة، كل اللي خلص إجراءته يخرج.

ولفت إلى معايير الإفراج عن الستة الذين أفرج عنهم اليوم، متابعا: "معايير عامة تطبق على الجميع بغض النظر عن الأسماء، والمعايير هي أن الجميع لاينتمي لجماعات إرهابية، ومعظم القضايا تخص خرق قانون التظاهر بشكل سلمي، أو نشر أخبار كاذبة، دي معظم الحالات التي ترد للجنة ".