شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العوضى: نتوقع الإفراج عن المهندس يحيي حسين عبد الهادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المحامى طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسي، التهنئة للشباب المحبوسين، الذين تم الإفراج عنهم أمس واليوم، موضحاً أن القوائم التي صدرت وستصدر تباعاً، تؤكد على فاعلية قرارات لجنة العفو بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع العوضي: "الناس كانت بتلومنا أننا اتاخرنا قرابة شهر في القوائم، لكن بالتأكيد أننا بنتكلم عن أمن الوطن، وحتى لا يفلت من بين أيدينا أي شخص يهدد أمن الوطن".

وأضاف "العوضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه إنجى القاضي، عبر قناة "DMC"، أن الأسماء التي تتضمنها القوائم، تم فحص وتدقيق بالغين على كل اسم، حتى نضمن أن كل المفرج عنهم قد خضعوا لمعايير لجنة العفو الرئاسي.

وأشار "العوضى"، إلى أن اللجنة فحصت 1074 حالة، وتبين انطباق المعايير عليهم، موضحاً أن قرار العفو يصدر من جهات قانونية ودستورية، واستطرد: "ولذلك أسبوعياً سيتم الإفراج عن البعض منهم، وكل الناس المحبوسين على ذمة قضايا رأى مدرجين على قائمة عمل لجنة العفو، وكل من صدر في حقهم أحكام نهائية، ونتوقع أن يكون منهم المهندس يحيى حسين عبد الهادى".

وأكد "العوضى"، أن هناك 262 حالة من الغارمين والغارمات انطبقت عليهم الشروط وسيتم الإفراج عنهم.