شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: بولندا خامس دولة تصدر سياحة لمصر وزيارة رئيسها لبلادنا مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن زيارة الرئيس البولندى لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، مهمة بالنسبة للتوقيت والأحداث التي تجرى الآن، خاصة ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال تصريحات بقناة إكسترا نيوز، أن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس بولندا، عكست أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تمتد لمدة 100 سنة كما أشار الرئيس السيسى.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن بولندا خامس دولة تصدر السياحة لمصر، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستساهم في زيادة التبادل التجارى، بجانب استئناف الطيران المباشر بالنسبة للسياحة البولندية في مصر.

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن بولندا تدعم جهود مصر في القضاء على الإرهاب، والرئيس البولندى شارك في قمة المناخ الـ 27، وهناك تعاون مشترك في التحول الرقمى.