مساعد وزير الخارجية الأسبق: توقيت زيارة رئيس بولندا شديد الأهمية

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس البولندى جاءت فى توقيت شديد الأهمية، موضحا أن الرئيس البولندى يمثل دولة قريبة من الملف الروسى الأوكرانى، وقريبة من الرؤية الأوكرانية بحدودها الغربية الممتدة مع أوكرانيا، وتستطيع أن تقدم رؤية أشمل للواقع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن التشاور بين القيادة السياسية لبلدين وخاصة أن لكلاهما دور مهم فى إقليمه الإقليمى، فهى الاقتصاد الخامس على مستوى القارة ودفعت باستثمارات هامة فى مصر خلال لأعوام القليلة الماضية مع زيادة التعاون الاقتصادي.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن بولندا دولة استضافت قمة المناخ ثلاث مرات فى تاريخها، وتستطيع أن تقدم رؤية فى مجال المناخ وهاك اتفاقيات اقتصادية سيتم إعدادها بعد عقد المنتدى الاقتصادى المصرى البولندي.

وأكد أن بين البلدين علاقات ممتدة منذ ستينيات القرن الماضى، والقاعدة الصناعية البولندية كانت جزء من عملية التطوير والتأسيس ل صناعات مصرية عريقة فى هذه الفترة، واستعادة العلاقات فى ظل أزمة، ليس فقط المواجهة الروسية الأوكرانية، ولكن أنها أدت لاضطراب سلاسل القيمة الغذائية.

وعن الحديث عن قضية سد النهضة، أن الرئيس السيسى لا يترك مجالا سياسى ودبلوماسيا وإقليميا ودوليا، إلا ويتحدث فى هذا الموضوع بنفس النهج والروح، وهى أننا وإن كنا نحترم حق إثيوبيا فى التنمية إلا أن حاجات مصر والسودان فى الحياة والمياه أمر لا يمكن التفريط فيه، والتوصل لاتفاق قانونى ملزم ومنصف هو المدخل الوحيد لتحقيق علاقة مستقرة فى أهم مناطق العالم.

وأعرب الرئيس البولندى "آندجيه دودا" عن سعادته بأول زيارة له لمصر، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسى تناولت عدة موضوعات مختلفة، فضلاً عن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتى تمتد على مدار 100 عام والتى تمثل تاريخا طويلا من العلاقات الدبلوماسية.