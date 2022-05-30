غازبروم تواصل تعليق إمدادات الغاز إلى أوروبا.. الدور وصل الى هولندا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 8:42 مساءً

يستمر عملاق الغاز الروسي “غاز بروم” في تعليق إمدادات الغاز الى الدول الأوروبية بسبب رفضها الدفع بالروبل مقابل الواردات الروسية. فبعد فنلندا و بولندا وبلغاريا، وصل الدور الى هولندا.

إذ أعلنت شركة غازبروم الاثنين، تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا من 31 أيار بعد رفضها الموافقة على مطالب موسكو للدفع بالروبل.

وقالت ذراع التصدير في غازبروم إنها ستوقف الإمدادات إلى شركة جاس تيرا، التي تشتري وتتاجر في الغاز بالنيابة عن الحكومة الهولندية.

من جهتها، أشارت “جاس تيرا” الى أنها تعاقدت مع جهات أخرى لشراء ملياري متر مكعب من الغاز، كانت تتوقع استلامها من غازبروم حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول.

في السياق، كتب وزير الطاقة الهولندي “روب خيتين” على تويتر: “نتفهم قرار جاس تيرا عدم الموافقة على شروط الدفع التي فرضتها غازبروم من جانب واحد… هذا القرار لن يكون له أي عواقب على التسليم الفعلي للغاز إلى الأسر الهولندية.”

الى ذلك، ذكرت جاس تيرا في بيان أن الشركة الهولندية قررت عدم تبني النظام الذي طالبت به روسيا لتسوية الحسابات والذي يقضي بالدفع باليورو ثم المبادلة بالروبل.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات قد تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكانت شركة الغاز الفنلندية المملوكة للدولة (غاسوم) أعلنت أن شركة غازبروم الروسية أبلغتها بأنها ستوقف شحنات الغاز الطبيعي.

وجاء ذلك بعدما رفضت غاسوم تسديد قيمة الشحنات لشركة غازبروم إكسبورت بالروبل كما طلبت روسيا من الدول الأوروبية.

وكانت غازبروم للصادرات قد طلبت من الدول الأوروبية الدفع مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل على إثر العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.