رشق «الموناليزا» بقالب حلوى بالكريما في متحف اللوفر (فيديو)

30 مايو , 2022
رشق «الموناليزا» بقالب حلوى بالكريما في متحف اللوفر
رُشقت «الموناليزا»، أشهر لوحة في العالم، في متحف اللوفر في باريس، أمس الأحد بقالب حلوى بالكريما، من دون أن تتعرض لأي ضرر بفضل الزجاج الواقي الذي يحميها، وفق شهادات انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية.
ورداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية مساء أمس الأحد، قالت إدارة متحف اللوفر، اليوم الاثنين إنها لا ترغب في التعليق على الحادثة.
وبحسب صور وشهادات نشرها سائحون على تويتر وإنستغرام أمس، فإن الحادثة وقعت في وقت مبكر من بعد الظهر.
وتُظهر صور عدة الزجاج الواقي للوحة «موناليزا» ملطخاً بالكريما ويقوم بتنظيفه رجل يبدو أنه من حراس المتحف.
وأكد أحد مستخدمي تويتر قال إنه كان حاضراً أثناء الحادث، أن المنفذ كان رجلاً مقنعاً يضع شعراً مستعاراً، ونهض من كرسي متحرك ليضرب بيده الزجاج المضاد للرصاص، قبل أن يرشقه بقالب الحلوى.
ونشر مستخدم تويتر أيضاً مقطع فيديو يظهر فيه الرجل المعني يقف بجوار كرسيه المتحرك بمواكبة عناصر أمن.
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