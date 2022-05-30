الحوثي يكرس الصرخة الإيرانية في صنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عمليات التعبئة الفكرية والعقدية بمناطق سيطرتها، وبالتحديد في العاصمة صنعاء، تحت مسمى يوم الصرخة الإيرانية.

وعقدت الندوات الفكرية والاجتماعات الطائفية في الهيئات والمصالح الحكومية وفي المساجد والجامعات، والمراكز الصيفية لطلبة المدارس بهدف تكريس الصرخة الإيرانية في عقول الأطفال ونشر الفكر الإيراني الطائفي.

وفي السياق جددت الحكومة اليمنية تحذيراتها من خطورة الفكر الحوثي والمراكز الصيفية وتجنيد الأطفال عبر المركز الصيفية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «نحذر من استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في عمليات تجنيد الأطفال عبر ما يسمى «المراكز الصيفية».

وأوضح الإرياني أن حشد ميليشيات الحوثي الإرهابية لعشرات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها بالخطاب الطائفي المستورد من طهران، وتعبئتهم بالأفكار الظلامية وشعارات الكراهية والعنف والإرهاب، سيكون له مخاطر على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين.

وأكد أن مضي ميليشيات الحوثي في سياسة حشد وتفخيخ عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، سيمثل عقبة رئيسة أمام الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام والأمن.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي للقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف عمليات التجنيد الجماعي للأطفال، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة

وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

مشاهدات يمنية:

