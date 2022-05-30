ميليشيات الدبيبة تعتدي على المتظاهرين في ليببا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر ليبية عن تصاعد الحراك الشعبي في العاصمة الليبية طرابلس، في مواجهة تعنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت المصادر «إن الميليشيات التابعة للدبيبة ارتكبت عددا من الجرائم في العاصمة طرابلس وسط إدانات المنظمات الحقوقية، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين واعتقال مسؤولين وناشطين بشكل غير قانوني.

وآخر تلك الوقائع طالت موظفي الشؤون المحلية أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط قرار 326 الذي يقضي بنقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي.. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.

وأكد أحد المتظاهرين أن «القرار 326» يضر بأكثر من 35 ألف موظف يعملون بمكاتب الشؤون المحلية في ليبيا، ويحرمهم من زيادة المرتبات التي ستشمل العاملين بمصلحة الأحوال المدنية، ولفت إلى أنه فور التجمع أمام مصلحة الأحوال المدنية في مظاهرة سلمية اعتدى عليهم عدد من ميليشيات عبدالحميد الدبيبة، وهو ما رد عليه المتظاهرون بهتافات تطالب بإسقاط الدبيبة وضرورة تسليمه الحكم لخلفه فتحي باشاغا.

ودانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالعاصمة طرابلس، وطالبت، في بيان النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل في واقعة الاعتداءات عليهم أمام مقر مجلس الوزراء الليبي.

واستنكرت اللجنة الاعتداء الجسدي واللفظي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، واصفة الحادثة بالجريمة التي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة.