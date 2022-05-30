شكرا لقرائتكم خبر السودان يستعيد هدوءه بإطلاق سراح 63 معتقلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن محامون بالخرطوم أمس أن السلطات السودانية أطلقت سراح 63 معتقلا من سجون مختلفة بالبلاد، في خطوة أسهمت في استعادة الهدوء وتهيئة المناخ من أجل إنهاء الأزمة السياسية.

وأشاروا إلى أن الخطوة تأتي ضمن مجموعة خطوات تستهدف تهيئة بيئة الحوار، بدأت أمس الأول، بإصدار مرسوم دستوري من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قضى برفع حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد بعد 7 أشهر من السريان.

وقال «محامو الطوارئ» وهي هيئة حقوقية مستقلة في بيان صحفي، «إنه لا يزال هناك 34 معتقلا من محتجي منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، ترفض الشرطة إطلاق سراحهم، رغم تصديق النيابة لهم بالضمانة».

ويرى مراقبون، أن خطوة إطلاق سراح هذا العدد من المعتقلين، هي الثانية بعدما أعلنه المجلس السياسي، بشأن «تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية».

ويعيش السودان على وقع أزمة سياسية حادة منذ قرارات اتخذها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، قضت بحل الحكومة الانتقالية، وفرض حالة الطواري بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، في خطوة وصفت بأنها «تصحيح لمسار الثورة».

ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد حالة من الجمود، بفعل قطيعة شاملة بين شركاء العملية السياسية، في حين تستمر مظاهرات غاضبة تنادي بالحكم المدني، ومتمسكة بما سمته اللاءات الثلاثة «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية».

ووسط طرق وعرة تسير آلية ثلاثية مكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، وبعثة الأمم المتحدة بالخرطوم «يونيتامس» محاولة تسهيل عملية سياسية بين الأطراف السودانية لحل الأزمة في البلاد.