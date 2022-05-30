شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: نجحنا في ملاحقة فلول داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة أمس، أن هناك منجزات ميدانية وعسكرية واضحة في عمليات ملاحقة فلول داعش الإرهابية.

وقال الكاظمي، خلال حضوره المؤتمر الأمني الموسع للقيادات الأمنية العراقية، إنه «يتحتم الإشادة بالجهد الاستخباري المرافق لهذه العمليات، وعلينا أن نستثمر الزخم نحو مواجهة الجريمة المنظمة والعناصر التخريبية».

وطالب الأجهزة الأمنية بوضع الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية، داعيا مديريات الشرطة إلى العمل مع دوائر البلدية في بغداد والمحافظات لإزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة، وإظهار المدن بالشكل اللائق.