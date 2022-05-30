شكرا لقرائتكم خبر العثور على جثث 37 مدنيا في الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 37 مدنيا على الأقل حتفهم وتعرض آخرون للاختطاف خلال هجوم لمتمردين في إقليم بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال الجيش وإحدى منظمات المجتمع المدني.

وقال كينوس كاتوهو، رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية «لقد جمعنا 27 جثة السبت وقمنا الآن بجمع 10 جثث أخرى».

وأشار إلى أن الضحايا قتلوا في منازلهم في قرية بيو مانياما بمناجل وذخيرة حية على أيدي مسلحين من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي في إقليم بيني الكابتن أنتوني موالوشي الهجوم، وقال إن الجيش قتل سبعة من مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة ردا على الهجوم.