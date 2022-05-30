العثور على جثث 37 مدنيا في الكونغو

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وقال كينوس كاتوهو، رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية «لقد جمعنا 27 جثة السبت وقمنا الآن بجمع 10 جثث أخرى».وأشار إلى أن الضحايا قتلوا في منازلهم في قرية بيو مانياما بمناجل وذخيرة حية على أيدي مسلحين من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي في إقليم بيني الكابتن أنتوني موالوشي الهجوم، وقال إن الجيش قتل سبعة من مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة ردا على الهجوم.
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