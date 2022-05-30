شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول وفاة بجدري القرود هذا العام في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت نيجيريا أولى حالات الوفاة بجدري القرود هذا العام لمريض كان يعاني من مشكلات صحية مزمنة، وفقاً لهيئة مكافحة الأمراض.

وأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأحد أنه في 2022، تأكدت إصابة 21 شخصاً من 66 حالة مشتبهاً بها بالمرض، الذي عادة ما يستشري وبائياً في نيجيريا وأنحاء أخرى من غرب ووسط أفريقيا.

وأضاف المركز النيجيري: "سجلت الوفاة في مريض عمره 40 عاماً كان يعاني من أمراض أخرى وكان يتناول أدوية مثبطة للمناعة".

ولم تشهد نيجيريا تفشيا لجدري القرود منذ سبتمبر 2017 لكنها مستمرة في تسجيل حالات متفرقة من المرض.