شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب محتمل بالخطوط الجوية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجري العاملون في شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" في مطار هيثرو بلندن تصويتا بشأن إمكانية الإضراب عن العمل بسبب النزاع بشأن إعادة الأجور إلى مستويات ما قبل الجائحة، فيما يمكن أن يضيف إلى مشكلات العمالة التي تواجهها شركات الطيران والمطارات خلال الصيف الجاري.

وقالت نقابة العاملين "يونايت" في بيان اليوم الاثنين إنها تسعى إلى إلغاء قرار خفض بنسبة 10% والذي تم فرضه خلال الجائحة.

وذكر البيان إنه إذا صوت العاملون لصالح اتخاذ إجراء، فإن النقابة تتوقع تنظيم الإضراب عن العمل في شهر تموز/ يوليو المقبل.