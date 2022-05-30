شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسمح بدخول عدد محدود من السائحين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة أن اليابان تحاول من خلال تخفيف حظر استمر عامين على دخول السائحين الأجانب، الموازنة بين الأهمية الاقتصادية الضخمة للسياحة والمخاوف من أن يتسبب الزائرون غير المنضبطين في انتشار كوفيد.

وبموجب القرار الذي اتخذته، ستسمح اليابان بدخول عدد محدود من السائحين الأجانب في رحلات منظمة ابتداء من العاشر من يونيو حزيران. وفي الأسبوع الماضي بدأ وصول "رحلات تجريبية" قليلة تضم في الغالب الوكلاء السياحيين.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن تخفيف بعض من أشد إجراءات مكافحة الجائحة على الحدود في العالم تم بعد ضغوط استمرت شهورا من مسؤولي شركات السياحة والسفر. وتحدثت المصادر عن مخاوف الحكومة من غضب شعبي إذا تصاعدت حالات الإصابة ومخاوف العاملين في صناعة السياحة من خراب اقتصادي يمكن أن يلحق بهم.

وأوضح مسؤول في شركة سياحة "كانت هناك مخاوف من أنه سيكون من بين السائحين الأجانب العديد من الناس سيئة السلوك، وهم من لا يستخدمون الكمامات أو معقمات الأيدي وإن الإصابات يمكن أن تنتشر مرة أخرى".