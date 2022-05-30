شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلّق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم الاثنين، تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا من 31 مايو أيار بعد رفضها الموافقة على مطالب موسكو للدفع بالروبل.

وقالت ذراع التصدير في جازبروم إنها ستوقف الإمدادات إلى شركة جاس تيرا، التي تشتري وتتاجر في الغاز بالنيابة عن الحكومة الهولندية.

من جانبها، قالت جاس تيرا إنها تعاقدات مع جهات أخرى لشراء ملياري متر مكعب من الغاز كانت تتوقع استلامها من جازبروم حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وكتب وزير الطاقة الهولندي روب خيتين على تويتر "نتفهم قرار جاس تيرا عدم الموافقة على شروط الدفع التي فرضتها جازبروم من جانب واحد... هذا القرار لن يكون له أي عواقب على التسليم الفعلي للغاز إلى الأسر الهولندية."

وذكرت جاس تيرا في بيان، إن الشركة الهولندية قررت عدم تبني النظام الذي طالبت به روسيا لتسوية الحسابات والذي يقضي بالدفع باليورو ثم المبادلة بالروبل.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات قد تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي.