شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: لن نرسل صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا.

جاءت التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن، تستعد لإرسال أنظمة صاروخية متقدمة بعيدة المدى إلى كييف.

وقال بايدن للصحفيين "لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ" يمكنها أن تصل إلى الداخل الروسي.

وسعى مسؤولون أوكرانيون للحصول على أنظمة بمدى أطول تعرف باسم أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم.إل.آر.إس) التي يمكنها أن تطلق وابلا من الصواريخ يقطع مئات الأميال.

وذكرت شبكة سي.إن.إن وصحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال هذا النظام ونظام آخر يعرف اختصارا باسم (إتش.آي.إم.إيه.آر.إس) سريع النقل في إطار حزمة مساعدات عسكرية أكبر لأوكرانيا.

ولم يتضح ما هو النظام الصاروخي الذي كان بايدن يشير إليه في تصريحاته.