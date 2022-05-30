الارشيف / اخبار العالم

«أوشن فايكنج» ترسو في صقلية وعلى متنها 294 مهاجراً

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوشن فايكنج» ترسو في صقلية وعلى متنها 294 مهاجراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد عدة أيام من الانتظار، تم السماح لسفينة الإنقاذ "اوشن فايكنج" بالرسو في صقلية وعلى متنها 294 مهاجرا.

ودخلت السفينة ميناء "بوزالو" على الطرف الجنوبي من الجزيرة الإيطالية صباح اليوم الاثنين. وظل بعض المهاجرين، الذي تم إنقاذهم خلال عدة عمليات، على متن السفينة لأكثر من أسبوع، مع انتظار السفينة تخصيص ميناء آمن لها.

وأعلنت منظمة "اس او اس ميديتيراني" التي تدير السفينة مساء أمس الأحد، أنه تم السماح للسفينة "أوشن فايكنج" بالرسو في ميناء بوزالو.

ويحاول آلاف المهاجرين القيام بالرحلة الخطيرة من ساحل شمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي كل عام، بحثا عن حياة أفضل، أو فرارا من الصراع والاضطهاد.

إلا أن هذه الرحلة كثيرا ما تنتهي عندما يدفع بعضهم حياتهم ثمنا لها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا