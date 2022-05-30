شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي اليمني» يعلن تشكيل لجنة عسكرية تختص بالهيكلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس الرئاسي اليمني اليوم الاثنين، تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من 59 عضواً برئاسة وزير الدفاع الأسبق اللواء هيثم قاسم طاهر، لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"سبأ"، "إن مجلس الرئاسة الانتقالي أقر في اجتماع برئاسة الرئيس رشاد العليمي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب إعلان نقل السلطة في البلاد".

وعقد الاجتماع بحضور عدد من أعضاء قيادة المجلس الرئاسي، فيما توافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية من 59 عضواً برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائباً، والعميد ركن حسين الهيال عضواً مقررا.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخباراتية، مشدداً على أهمية اضطلاع هذه اللجنة بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسيات الكفيلة بتكامل القوات العسكرية والأمنية كافة، تحت قيادة وطنية موحدة، "خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني