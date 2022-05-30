السيسي: الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغذائى لمختلف دول العالم

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المباحثات مع نظيره البولندى تناولت الأزمة الروسية الأوكرانية التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى بأسره وتهدد الأمن الغذائى لمختلف دول العالم حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية، إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البولندى فى قصر الاتحادية: "تم استعراض وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة، والموقف المصرى فى هذا الصدد والذى يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة، والتوصل إلى حل سلمى للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المسـتوى الثنائى أو الإقليمى أو الدولى، ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول، التى تضمن تجنيب الشعوب، الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استقبل صباح اليوم وذلك فى قصر الاتحادية.

ووصل الرئيس البولندى برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.