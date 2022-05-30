شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتعظيم الاستفادة من التعدين وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الجميع يدرك جيدا الإدارة الحكيمة لوزارة البترول وذلك فى ظل الظروف التى يمر بها العالم من نقص فى المواد البترولية، مؤكدا ضرورة عرض بعض الملفات لإيجاد حلول عاجلة لها، مثل أزمة الفوسفات والمناجم والتعدين فى مصر.

وطالب الجبلاوى، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الطاقة بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة إنشاء شركة مساهمة من شركات البترول والاستفادة منهم، مشددا أن فوسفات مصر والتعدين والاتفاقيات بحاجة إلى تشريع وسرعة فى إجراءات الهيئة.

ومن جانبه، وجه النائب عمرو القطامى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدد من الأسئلة للوزير تمثلت فى هل الإنتاج من الزيت الخام انخفض أم فى زيادة ؟، وما هى خطة الوزارة لزيادة الإنتاج وخاصة أن سعر البرميل وصل إلى 110 دولارات، كم وصل نسبة التوظيف للشباب فى ظل وجود المشاريع الجديدة والبالغ عددهم نحو 32 مشروعا، وكم عدد الموظفين ودور الوزارة فى التعينات، بالإضافة إلى مشكلة التواصل مع مسؤول الاتصال السياسى بالوزارة داخل المجلس.

ومن جانبه، قال النائب ايهاب عبد العظيم، أنه بالرغم أن هناك أزمات عالمية فى هذا القطاع إلا أن هناك استقرار فى بلدنا بالسوق المحلى واحتياطى استراتيجى وكافة المحطات على مستوى محافظات مصر لم تشعر باى نقص، مؤكدا أن بعض الدول تعمل على زيادة شركات الذهب ونعلم جيدا جهد الوزارة، مطالبا زيادة عدد شركات الذهب.

وطالبت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بقنا، من وزارة البترول تعميم التوجه الرئاسى بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مراكز شمال قنا خصوصا المراكز التى شملتها حياة كريمة، وكذلك زيادة مراكز تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى بقنا.

ولفتت صدقى، إلى أن هناك تباطؤ فى تنفيذ عمليات توصيل الغاز الطبيعى، وكذلك عمليات الإحلال وهذا لا يتناسب مع دولة بحجم مصر ستستضيف قمة المناخ العالمية، وما يصاحب هذا الحدث العالمى، من زخم كبير، مشددة على ضرورة البدء الفورى فى التوسع فى تقديم خدمات الغاز الطبيعى بقنا.