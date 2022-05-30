شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تطالب الحكومة بإعادة النظر بموازنة البحث العلمى والمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بإعادة النظر بمخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى والمستشفيات الجامعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار سالم، إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى طلبت تخصيص حوالى 8.5 مليار جنيه للبحث العلمى، إلا أن وزارة المالة قررت تخفيض الاعتمادات المطلوبة بقيمة 2.8 مليار جنيه بنسبة 66% عن احتياجات الوزارة، موضحا ان هذا الأمر يتطلب تدخل الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وليس وزارتى المالية والتخطيط فقط.

كما أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة إعادة النظر أيضا بمخصصات المستشفيات الجامعية بالعام المالى الجديد، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية وتضخم وتراجع فى قيمة العملة المحلية، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة مراعاة تلك التغيرات عند تحديد مخصصات المستشفيات الجامعية، مؤكدا على ضرورة دعم مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بموازنة المستشفيات الجامعية.