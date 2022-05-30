شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: افتتاح مستشفى سوهاج الجامعى ويقدم خدماته نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم سداد تكلفة جميع الأجهزة والمعدات وكافة احتياجات مستشفى سوهاج الجامعى الجديد بالكامل، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح وتشغيل مستشفى سوهاج الجامعى الجديد بشكل كامل نهاية العام الحالى لتقديم جميع الخدمات المطلوبة للمواطنين بسوهاج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أشار خلال الاجتماع، إلى ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تجهيز المستشفى الجامعى الجديد بالكوامل، قائلا: "هذا أصبح أمر ضرورى لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطن السوهاجى"، متسائلا عن ميعاد افتتاح وتشغيل المستشفى بشكل كامل أمام المواطنين.

وقال سالم: "نقدر الدور الذى تقوم به مستشفى الجامعة بسوهاج، ولكن نعانى من عدم وجود أسرة عناية كافية وكذلك حضانات الأطفال وباقى الخدمات التى يحتاج إليها أهلنا من المرضى بسوهاج".