وزير التعليم العالى لـ"النواب": حصرنا أعداد حملة الماجستير والدكتوراه

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة انتهت من إعداد الحصر المطلوب بأعداد الخريجين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أنه تم تسليم هذا الحصر لمجلس الوزراء لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مشيرا إلى أن دور وزارة التعليم العالى ينتهى عند هذا الحصر.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه لا علاقة للوزارة بالتعيينات، قائلا: "أوائل الخريجين يتم تعيينهم بالجامعات وفقا لخطة خمسية، ولست من المسئولين عن تعيينات الجهاز الإدارى للدولة، هذا الأمر يُسأل عنه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار الوزير، إلى أنه أنه سبق وأن تم تشكيل لجنة لحصر أعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتسليمه لمجلس الوزراء من أجل دراسته واتخاذ القرار المناسب، موضحا أنه الانتهاء من حصر الأعداد وتم تسليم الملف لمجلس الوزراء لدراسته.

فيما أشار الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتحدث معه عن تلك الأزمة، قائلا: "ورئيس مجلس الوزراء وعد بحل الأزمة قريبا".

وكانت النائب آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءلت عن مصير أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة وما تم فى هذا الخصوص، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان عديدة مع وزارة القوى العاملة من أجل حل هذه المعضلة، محذرة من استمرار الوضع على ما هو عليه، ما قد يؤدى إلى عزوف الشباب عن التفوق والتميز الدراسى.