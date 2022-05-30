البرلمان العربي يدعو لوقف أي إجراءات إسرائيلية تستهدف القدس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 7 ثواني

دان البرلمان العربي، بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك ورفع أعلام سلطات الاحتلال في ساحاته الشريفة.

وعدّ البرلمان، في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، هذه الممارسات خطوات تصعيدية واستفزازية سوف تؤدي لمزيد من الاحتقان وتفاقم من حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وقال: إنّ “هذه الممارسات الاستفزازية تأتي امتدادًا للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات كونها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار لا يعلم أحد مداها.

وشدّد البرلمان، على ضرورة وقف أية إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، لافتًا أنّ إلى جميع قرارات الشرعية الدولية، تؤكد على عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

شارك آلاف من القوميين الإسرائيليين في مسيرة الأعلام عبر الحي الإسلامي بالبلدة القديمة بالقدس اليوم الأحد وردد بعضهم “الموت للعرب”، في تحد لتهديدات فصائل فلسطينية بالانتقام.

وتُنظم المسيرة السنوية بالقدس احتفالا باحتلال إسرائيل البلدة القديمة في حرب عام 1967 لكنها أصبحت استعراضا للقوة على نحو متزايد من القوميين اليهود الذين يرغبون في تمديد نفوذهم في المدينة التي يقطنها عدد كبير من الفلسطينيين.

وغنى الكثير من المشاركين في المسيرة ورقصوا بينما كانوا يشقون طريقهم في الشوارع الضيقة والحجرية. وسعى آخرون إلى الدخول في مواجهات.

ورددت مجموعة من الشبان أمام باب العامود، البوابة الرئيسية للحي الإسلامي بالبلدة القديمة عبارة مسيئة للعرب وصاحت مجموعة أخرى قائلة “نتمنى أن تحترق قراكم”.

ومما زاد من حدة التوتر، قالت الشرطة قبل المسيرة إن 2600 يهودي جابوا باحة الأقصى وهو عدد قياسي في يوم واحد. وفي محاولة لوقف زيارات اليهود ألقى فلسطينيون الحجارة وأطلقوا الألعاب النارية لكن الشرطة تصدت لهم بإطلاق قنابل الصوت.