بعد انقطاع الواردات الروسية.. بولندا تلجأ الى الغاز المصري المسال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 4:42 مساءً

تبحث بولندا عن بدائل للغاز الروسي بعدما قطعت شركة غازبروم إمدادات الغاز عن الدولة الأوروبية، بعد رفضها دفع المستحقات بالروبل وفقًا لنظام روسيا الجديد للدفع.

في هذا الإطار، كشف الرئيس البولندي “أندريه دودا”، بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أن بولندا “تتوقع آفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مصر”.

وقال دودا إنه ناقش مع السيسي توريد الغاز المسال من مصر، وأخبره أن بولندا لديها محطة للغاز الطبيعي المسال في سفينويتس، والتي يجري توسيعها حاليًا، وتخطط لبناء ميناء غاز عائم جديد في غدانسك في المستقبل.

الى ذلك، أضاف دودا: “هنا نعتبر مصر شريكًا واعدًا للغاية. كما ندعم بشكل مطلق المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي”.

أمّا وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، فقالت في مقابلة مع “BiznesAlert”، إن بولندا توقفت عن تزويد أوكرانيا بالوقود مجانًا، وهي تفعل ذلك الآن مقابل المال.

واضافت: “في بداية (العملية الخاصة) … قدمنا هذا الوقود مجانًا. في الوقت الحالي، هذه شحنات تجارية من ORLEN”،مشيرةً الى “اننا نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك”.

وكانت مجموعة النفط والغاز البولندية “بي جي نيغ”، أعلنت في 26 نيسان الماضي أنّ عملاق الغاز الروسي “غازبروم” أبلغها بأنّه سيوقف صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال الذي تتولّى تشغيله.