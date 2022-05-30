كرواتيا.. مقتل 4 أشخاص في تحطّم طائرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن عمّال الإنقاذ في كرواتيا أنهم انتشلوا جثث أربعة أفراد كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في جنوب شرق البلاد.

وقال “دامير تروت” مدير الدفاع المدني للصحفيين بعد يوم من اختفاء الطائرة: “للأسف تم التأكد من مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن طائرة سيسنا”.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة بأن الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة هم ألمانيان وكرواتي وطيار سويسري.

وقال تروت إن فرق البحث عثرت على طائرة “سيسنا 182” بالقرب من بروكاناك في وسط كرواتيا، موضحًا أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، بحسب وكالة “أسوشيتدبرس”.

وأوضح أنه: “بمجرد أن شوهدت الطائرة من أعلى (بطائرة دون طيار)، توجهت عمليات البحث إلى مكان الحادث، ولسوء الحظ تم التأكد من وفاة جميع الركاب”.

وفقدت الطائرة يوم الأحد بعد إقلاعها من ميناء سبليت على البحر الأدرياتيكي باتجاه ألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطقس في المنطقة كان سيئًا وأن الطيار أرسل نداء استغاثة قبل تحطم الطائرة.